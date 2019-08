João Henriques: «Queremos jogar futebol de qualidade e temos de ter um palco de qualidade»

O treinador do Santa Clara disse este sábado que a equipa está "focada" na conquista dos três pontos na receção de domingo ao Belenenses SAD, em jogo da terceira jornada da Liga NOS."Quem for mais eficaz, mais pragmático e errar menos é quem vai conseguir os três pontos. É isso que queremos e é nisso que estamos focados, sabendo de antemão que vão existir vários fatores que podem influenciar o jogo", referiu João Henriques, em conferência de imprensa, apontando as "condições climatéricas", "o estado do relvado" e a "valia do adversário" como os principais obstáculos para o jogo de domingo.O treinador dos açorianos rejeitou comparações com o jogo frente ao Belenenses SAD para a Taça da Liga [vitória por 1-0], assinalando que "são competições diferentes"."São competições diferentes, nem se podem comparar. Um jogo era a eliminar e este é a pontos. Obviamente queremos o mesmo desfecho, uma vitória para dar seguimento ao bom resultado da jornada anterior [vitória por 1-0 frente ao Paços de Ferreira]", afirmou o técnico de 46 anos.Sobre o adversário, João Henriques disse esperar "uma equipa bem organizada", capaz de "causar muitas dificuldades"."Respeitamos muito o adversário que temos pela frente, que nos vai causar muitas dificuldades, porque é uma equipa bem organizada e bem preparada, com bons jogadores. Temos de estar bastante atentos e ser competitivos para ultrapassarmos o Belenenses", frisou.O treinador dos açorianos comentou também o estado do relvado do estádio de São Miguel, o menos bem classificado das ligas profissionais, segundo o ranking da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (nota de 1.81)."Na pré-época treinámos todos os dias num relvado de um clube do distrital com melhores condições do que o relvado do estádio de são Miguel. Foi validado agora, mas nós dizemos isso desde o ano passado. Não é uma crítica a ninguém, é uma chamada de atenção para que as coisas evoluam. Queremos jogar futebol de qualidade e para isso temos de ter um palco de qualidade", atirou o treinador.O estádio de São Miguel é propriedade do Governo Regional dos Açores.Santa Clara, 10.º classificado, e Belenenses SAD, 17.º, defrontam-se no domingo, às 15:00 locais (16:00 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.