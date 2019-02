João Henriques: «Repetir os 21 pontos que conseguimos na primeira volta»

João Henriques, treinador do Santa Clara, destacou a importância do triunfo ( 1-2 ) em casa do Rio Ave, dando a receita para a segunda volta."Foi uma vitória importante, depois de termos vindo de duas derrotas fora, em que achei que merecíamos mais. Sabíamos que tínhamos de ser pragmáticos para conseguir explorar as costas do Rio Ave, que entrou forte e não nos permitiu fazer o que tínhamos planeado. Mas depois, pouco a pouco, fomos equilibrando, pressionado o adversário longe da nossa baliza, e criando dificuldades até chegar à vantagem. Não podemos é sofrer um golo, já nos descontos da primeira parte, num lance em que tivemos alguma passividade. Mas viemos para o segundo tempo de forma diferente, tendo mais posse de bola, e explorando, com mérito, uma transição recuperámos, de novo, a vantagem. Depois, soubemos defender bem, porque nesta altura a luta pelos pontos é muito importante, e queremos que a equipa volte a estabilizar para podermos repetir os 21 pontos que conseguimos na primeira volta, até porque agora temos uma série de jogos com adversários diretos na luta pela manutenção", referiu o técnico dos açorianos.