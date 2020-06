João Henriques: «Saio daqui irritado com o empate contra uma equipa que só quis bater»

João Henriques queixou-se no final do jogo com o V. Setúbal da agressividade da equipa sadina que, segundo diz, "só quis bater". O treinador do Santa Clara considera o empate um resultado injusto.



Demasiadas faltas

"Foi um jogo atribulado pelas poucas faltas marcadas a favor do Santa Clara. Foram permitidas demasiadas ações faltosas que não foram assinaladas. Foram dois pontos desperdiçados pelo Santa Clara. Chegámos à vantagem e estivemos sempre por cima. Um lance inacreditável permitiu que o adversário chegasse ao empate. Fomos para o intervalo com um resultado injusto."





"A segunda parte foi incaracterística e houve poucas oportunidades. Houve um remate de Guedes e o golo do Vitória. Fomos à procura do empate, que conseguimos, mas, para mim, o 2-2 é extremamente injusto.""Se querem bons espetáculos têm de deixar a equipa jogar futebol. A minha equipa tentou jogar e outra esteve a bater e a destruir."

Pontos que podem valer a permanência

"Estou à procura dos lugares de cima. Não me preocupa nada com o que está para trás. Saímos daqui frustrados, queríamos ter 36 pontos e pressionar quem vai à nossa frente. Queríamos seis pontos nestes dois últimos jogos. Não estamos nos jogos à procura do pontinho, mas de três pontos. Saio daqui irritado com o empate contra uma equipa que só quis bater."

