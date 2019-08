João Henriques: «Schettine no banco? As notícias influenciam, ele tem 23 anos»

O Santa Clara vinha de uma derrota caseira com o Famalicão e, para João Henriques, era importante que a equipa fosse mais pragmática para conquistar pontos. O treinador realçou isso mesmo após a, explicando ainda porque deixou Guilherme Schettine no banco."A estratégia que tínhamos era sermos mais pragmáticos e menos preocupados com a exibição. Vínhamos de um jogo perdido em casa de uma forma ingrata, com erros que cometemos e um baixo índice de eficácia na finalização. Hoje, era importante conquistar pontos. Demos a iniciativa ao Paços, procurando nas transições oportunidades para finalizar e as coisas correram como planeámos.O Paços entrou melhor que nós, teve algum ascendente, e nós sabíamos que o Paços ia entrar assim, mas soubemos sofrer, estabilizámos o nosso jogo e criámos uma situação que deu golo. Não há resultados injustos ou justos, mas há o pragmatismo.Guilherme no banco? O Santa Clara está servido de quatro avançados, o Thiago Santana é um deles e demonstrou que estamos muito bem servidos. O rendimento do Guilherme baixou e entrou outro com mais rendimento. As notícias influenciam, ele tem 23 anos, é um miúdo extraordinário e com este barulho à volta da sua pessoa, é normal que até que o mercado feche não esteja nas melhores condições", disse.