João Henriques: «Se estou aqui é porque me sinto seguro»

O treinador do Santa Clara, João Henriques, disse esta sexta-feira esperar um "jogo tremendamente difícil" frente ao Vitória em Guimarães, mas frisou que a sua equipa é "organizada, compacta e competitiva".

"É um jogo sempre tremendamente difícil. Toda a gente dará, inicialmente, o favoritismo natural ao Vitória, mas nós também temos os nossos argumentos. Já demonstrámos esta época, em todos os campos em que fomos, que somos uma equipa organizada, compacta, competitiva", afirmou o técnico da equipa açoriana na antevisão à partida da 17ª. sétima jornada da Liga NOS, que se irá disputador no estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Frisando que o Vitória de Guimarães apresenta "uma das melhores equipas da I Liga" e que pratica um "futebol de qualidade", João Henriques apontou a "qualidade individual e coletiva" do adversário que é "muito forte com bola".

O treinador dos açorianos destacou o registo fora de casa do Santa Clara (a equipa soma duas derrotas, frente a Porto e a Braga, ambas por 2-0) para se mostrar confiante na conquista dos três pontos.

"Perdemos apenas duas vezes esta época fora de casa. Temos feito um campeonato muito bom, acima da média, fora de casa, e isso dá-nos a perspetiva de nos irmos fazer um bom jogo a Guimarães, disputar o jogo e disputar os três pontos", afirmou.

Para conseguir a vitória frente ao Vitória (que vem de um empate na casa do Marítimo), João Henriques diz que a equipa terá de ser mais eficaz no momento da finalização.

"Não vamos provavelmente criar tantas oportunidades como já criamos noutros jogos para trás, mas temos de ser mais eficazes", assinalou.

O Santa Clara apenas venceu apenas um encontro nos últimos cinco jogos (frente ao Aves) e somou quatro derrotas, frente a Rio Ave e Sporting, para a I Liga, e diante do Casa Pia e Porto (a contar para Taça da Liga e Taça de Portugal, respetivamente).

Os açorianos estão três pontos acima dos lugares de despromoção, mas o treinador de 47 anos mostrou-se "seguro" do trabalho realizado.

"Eu estou sempre seguro naquilo que faço. Sempre. E no dia em que não me sentir seguro sou o primeiro a abrir a porta e ir-me embora. Está respondido. Se eu estou aqui, é porque me sinto seguro", frisou.

O treinador aproveitou para classificar a SAD do Santa Clara como um "exemplo raro" no futebol português, uma vez que em três anos o clube apenas teve dois treinadores (antes de João Henriques os açorianos eram liderados por Carlos Pinto) e considerou a profissão de treinador como a "mais curiosa de todas".

"Esta é a profissão mais curiosa de todas, a de treinador. Somos avaliados semanalmente por pessoas que não são competentes, entre aspas, para nos avaliar. Isto é, toda a gente nos avalia", defendeu.

O Santa Clara, 14.º classificado, com 17 pontos, defronta o Vitória de Guimarães, sexto com 22, no próximo sábado, às 14:30, no estádio D. Afonso Henriques.