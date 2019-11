João Henriques: «Se eu falar outra vez, talvez seja prejudicado... é melhor estar calado»

O Santa Clara perdeu (1-2) na receção ao Boavista, em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga NOS, num confronto em que os açorianos somaram o quinto jogo consecutivo sem ganhar para o campeonato.No final do encontro, João Henriques, treinador do Santa Clara, lamentou o facto da equipa ter "sentido muito" a entrada dos axadrezados no encontro, que aos dois minutos já estavam a vencer graças a um golo de Neris.

"O primeiro golo a equipa sentiu muito. Até porque logo a seguir há uma sequência de passes errados, e um livre e mais uma situação de perigo. E a equipa sentiu, sentiu muito essa entrada, porque nós estávamos muito confiantes com aquilo que tínhamos para fazer hoje e a equipa teve um período ainda grande para se reencontrar, para depois começar a equilibrar o jogo. Não que o Boavista tivesse supremacia, não tinha, apenas estava a aproveitar os erros que nós íamos cometendo", afirmou o técnico do Santa Clara, em declarações à Sport TV.



O que faltou?

"Teríamos de fazer uma grande segunda parte para inverter as coisas e aí já acho que a equipa teve esse caráter, essa vontade e personalidade para conseguir rapidamente inverter aquilo que de menos conseguido foi feito na primeira parte."



Momento do golo

"O golo veio demasiado tarde. Demasiado tarde para conseguirmos inverter a situação, porque tínhamos falado chegar ao primeiro golo rapidamente, e so depois pensar em virar o resultado. Tinha de ser um passo de cada vez. Uma ou outra situação de maior perigo do Boavista na segunda parte decorre do nosso risco assumido, de metermos muita gente para a frente."



Críticas à arbitragem

"Na segunda parte fizemos tudo aquilo que podíamos. Grande caráter dos jogadores, grande abnegação na procura do golo, mas também há outros fatores que não controlamos e que são difíceis de vermos que está a acontecer. Se eu falar outra vez, talvez na próxima jornada seja outra vez prejudicado, por isso é melhor estar calado."





"Um Boavista que é isso: defende bem, não quer saber muito da bola, quer mais saber da sua organização, bolas paradas, equipa fisicamente muito forte. Agora, podemos dizer: joga bem ou joga mal? São opiniões, eu respeito todas", finalizou.