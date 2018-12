João Henriques tem a fórmula para travar Conceição

Na lista de treinadores da Liga que defrontaram equipas comandadas por Sérgio Conceição só João Henriques, técnico do Santa Clara, se pode vangloriar de conseguir travar em dois jogos o ataque do FC Porto. Na época passada, Henriques empatou (0-0) no Estádio do Dragão, pelo Leixões, na Allianz Cup. O abalo ainda foi mais estrondoso quando João Henriques se mudou para Paços de Ferreira e conseguiu infligir a primeira derrota do FC Porto no campeonato, vencendo por 1-0.

Fazer dois jogos sem sofrer golos diante do poderoso ataque do FC Porto é uma proeza digna de registo que João Henriques vai tentar reforçar amanhã. A tarefa não se apresenta fácil porque o Santa Clara tem a quarta defesa mais batida (19) no campeonato.

Curiosamente, a formação açoriana apresenta a o sector recuado com mais golos sofridos nos encontros em casa. Foram 13 tiros certeiros em seis partidas, o que resulta numa média de 2,1 golos por partida.