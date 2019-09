João Henriques: «Tenho três ou quatro jogadores a dizer que aqui é impossível jogar»

João Henriques mostrou-se satisfeito pela vitória caseira do Santa Clara frente ao Gil Vicente (). O treinador referiu que a expulsão de João Afonso não tornou o jogo mais fácil e deixou duras críticas ao relvado do estádio de S. Miguel."Ganhar é sempre motivo de satisfação, ser a segunda em casa, a terceira, a primeira, é sempre igual. São três pontos importantes para nós. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, uma equipa muito organizada, mister Vítor Oliveira apresenta sempre equipas com a sua marca, com organização, competência, e nós sabíamos disso.Não se tornou tão fácil por ter ficado o Gil com menos um. Muito pelo contrário. Menos espaço e dificultaram-nos muito, porque nós também, principalmente na primeira parte, não soubemos explorar vantagem numérica em campo. Como tal, tivemos muitas dificuldades a chegar à zona de finalização, melhorámos na segunda parte e penso que justamente chegámos à vitória.Está assimiladíssimo (o processo de jogar com três centrais). Conseguimos fazer fora de casa, aqui não. Porque será? O campo não deixa fazer com a mesma facilidade que fazemos fora, o vento hoje também dificultou o passe mais longo. Sobretudo, volto a dizer, quando for possível ter um relvado idêntico aos que apanhamos fora, o Santa clara vai jogar muito mais do que joga agora. O Santa Clara e todas as equipas. A diferença é que as equipas como o Gil, que vêm defender, têm menos tempo de bola, e assim até é bom, porque fica mais lento.Hoje terminei o jogo, fui felicitá-los pela vitória e havia três ou quatro jogadores a dizer que aqui é impossível jogar. É muito difícil. Vocês não se apercebem, porque olham para lá e está verde. Mas não é assim, o relvado está completamente irregular.Os milagres que temos andado a fazer é contra a existência de um tapete que não é adequado para a alta competição e para a I Liga. Ponto final parágrafo. E nós temos dito isso várias vezes. Eu tenho que dizer aos jogadores que são fantásticos. Conseguem superar-se e ultrapassar a adversidade de cometerem muitos erros devido a essa questão", disse depois do jogo.