João Henriques: «Teremos pela frente uma das melhores equipas do campeonato»

O treinador do Santa Clara, João Henriques, disse este domingo esperar um "jogo difícil" na deslocação a Braga, para defrontar "uma das melhores equipas do campeonato", em jogo da oitava jornada da liga NOS."Um jogo difícil. Temos pela frente uma das melhores equipas do campeonato: bons valores individuais, coletivamente está forte. Sabemos que para a contrariamos temos de dar o nosso melhor. Se estivermos no nosso melhor, temos boas hipóteses de também trazer pontos", destacou o técnico dos açorianos, assinalando que o adversário "marca praticamente em todos os jogos", mas "em 19 jogos oficiais só não sofreu em três".João Henriques realçou a "valia" da sua equipa, que vai a Braga para "conquistar pontos"."Também sabemos do nosso poderio, da nossa valia, do nosso coletivo e das nossas individualidades. Também podemos fazer estragos em qualquer campo, e é isso que pretendemos fazer, ir a Braga conquistar pontos, sem dúvida alguma", disse.O treinador dos insulares remeteu a "pressão" para o lado dos 'arsenalistas', tendo em conta que estão "aquém daquilo que se perspetivava em termos de pontuação" no campeonato, enquanto o Santa Clara, por outro lado, está confortável na tabela classificativa."É uma equipa que atravessa um período na I Liga que está aquém daquilo que se perspetivava em termos de pontuação e que tem essa pressão de não poder falhar. Nós, pelo contrário, estamos confortáveis no campeonato. Temos os pontos que nos garantem a sustentabilidade para encarar este jogo como costumámos fazer: olhos nos olhos, com os pés bem assentes no chão, e sabendo aquilo que queremos. Agora, a pressão está toda do lado do Sporting de Braga", afirmou.João Henriques considerou ainda que paragens no campeonato "nunca são benéficas" para a maioria das equipas, antevendo um período "complicado" para os açorianos, que, após o jogo com o Braga, jogam no dia 31 com o Vitória de Setúbal, em 04 de novembro com o Portimonense e cinco dias depois com o Benfica."Essa sequência, com as viagens que temos, é tremenda. Por isso é que temos também o plantel que temos e confiança em todos. Essa parte não é benéfica, temos um período grande sem competição para depois juntarmos em duas semanas estes jogos. No calendário, ainda por cima, calharam-nos Braga, Ponta Delgada, Portimão e Ponta Delgada. Vamos aos extremos, só faltava ir à Madeira pelo meio", destacou o técnico de 46 anos, mostrando-se "preparado para fazer face a este período complicado".Santa Clara, nono classificado, com 11 pontos, e Sporting de Braga, 12.º, com oito, vão medir forças na segunda-feira, pelas 19:15, no Estádio Municipal de Braga.