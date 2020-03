João Henriques: «Tínhamos um plano de jogo bem definido»

O Santa Clara somou, este domingo, o terceiro jogo consecutivo sem vencer para o campeonato ao empatar (1-1) na visita ao reduto do Gil Vicente, em jogo a contar para 24.ª jornada da Liga NOS.





No final do encontro, João Henriques admitiu que a formação açoriana este "ofensivamente inofensiva" durante a primeira parte, apesar de ter um "plano de jogo bem definido" para defrontar a formação de Barcelos. Contudo, o técnico considerou "justo" o empate."Na primeira parte estivemos bem defensivamente, mas ofensivamente inofensivos. Tentámos retificar ao intervalo e fomos surpreendidos com o golo. Depois sim, fomos atrás porque a equipa já vinha com a predisposição para ser mais perigosa. Tínhamos um plano de jogo bem definido, sabíamos que o Gil Vicente é organizado, que não permite transições, que ataca com 4 elementos muito fortes e que, por isso, tínhamos de ser paciente para chegar a zonas de finalização", apontou o técnico, em declarações à Sport TV."A nossa dinâmica tem essa versatilidade. Permite entrar num 4-4-2 e terminar num 4-3-3. Trabalhámos para isso. Os jogadores estão identificados com essa dinâmica para que o adversário não fique confortável. Ficaram confortáveis da forma que estávamos a atacar. Depois melhorámos e o empate é justo", concluiu.