João Henriques: «Tudo faremos para fazer história»

O treinador do Santa Clara, João Henriques, disse este domingo querer "fazer história" e alcançar pela primeira vez a manutenção do clube açoriano na 1.ª Liga em duas épocas consecutivas."Tudo faremos para fazer história no Santa Clara: duas manutenções seguidas, nunca foi conseguido", lembrou o treinador do clube da ilha de São Miguel.João Henriques falava aos jornalistas após o Santa Clara se ter apresentado esta tarde aos sócios, defrontando e batendo o Praiense, por 2-1, no Estádio de São Miguel.As "muitas paragens, muitas mudanças" no jogo "prejudicaram naturalmente a fluidez" das dinâmicas do Santa Clara, mas o treinador dos açorianos disse que os jogadores vão chegar com "cabeça e perna fresca" à próxima semana, para o arranque oficial da temporada.Os 'encarnados' de Ponta Delgada iniciam oficialmente a época na próxima semana, com um jogo fora frente ao Belenenses, para a segunda fase da Taça da Liga.Em 10 de agosto, os açorianos dão o pontapé de saída na I Liga de futebol, em casa, defrontando o recém-promovido Famalicão.Questionado sobre o plantel que tem à disposição nesta fase, João Henriques lamentou que o mercado de transferências não feche com o arranque oficial da temporada."Sabemos perfeitamente que o mercado está aberto até 31 de agosto, infelizmente. Os bons exemplos temos de os seguir. Em Inglaterra, na primeira jornada, acabou o mercado e estão todos em pé de igualdade", disse.