João Lopes vai ter nova oportunidade na baliza

A Taça de Portugal constitui uma nova oportunidade para o guarda-redes João Lopes regressar à baliza do Santa Clara. O brasileiro, de 22 anos, cedido pela Portuguesa, do Brasil, foi titular diante do Maria da Fonte, na 3ª eliminatória, e será novamente opção no onze de João Henriques, frente ao Chaves.

No primeiro jogo que realizou em Portugal, a exibição de João Lopes ficou marcada por um autogolo – a bola bateu na barra e atingiu o corpo do guarda-redes, acabando por entrar na baliza. Apesar desse percalço, a exibição diante do Maria da Fonte serviu para mostrar as qualidades do jovem guardião. Agora, diante dos flavienses, João Lopes terá um teste com um grau de dificuldade mais elevado, pois enfrenta um adversário da Liga NOS.

Internacionais voltaram

Entretanto, chegou ontem a Ponta Delgada o avançado Arroyo que se juntou ao plantel depois de ter participado em dois jogos da seleção do Panamá, frente às Honduras e ao Equador. Também de regresso está Pineda, que representou a seleção de El Salvador, diante das Bermudas e do Haiti. Já o defesa-esquerdo Mamadu, convocado para a seleção da Guiné-Bissau foi suplente não utilizado diante da Namíbia.

O treinador João Henriques deverá poupar no jogo com o Chaves os três jogadores envolvidos nessas partidas internacionais, até porque a equipa açoriana volta a jogar para a Liga NOS na 6ª feira seguinte, dia 29 deste mês, contra o Belenenses.