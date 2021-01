Jogador do Santa Clara que desmaiou após jogo já teve alta hospitalar

O futebolista do Santa Clara Gustavo Viera, que desmaiou no treino dos atletas não utilizados após o encontro com o Famalicão, já teve alta hospitalar e está apto a treinar, revelou hoje o clube açoriano da I Liga.

Fonte oficial do Santa Clara avançou à agência Lusa que o uruguaio sofreu uma hipotensão (baixa de tensão), mas que chegou a ter alta na noite de domingo.

Gustavo Viera realizou ainda uma bateria de exames que não detetou nada de irregular.

No domingo, o jogador uruguaio foi levado para o hospital depois de ter desmaiado no treino dos não utilizados, realizado após o encontro entre os açorianos e o Famalicão, da 14.ª jornada da I Liga de futebol.

Responsáveis do Santa Clara avançaram à agência Lusa que o jogador uruguaio sentiu uma "pequena indisposição e algumas tonturas", tendo acabado por desmaiar.

Quando Viera foi transportado de maca para o hospital, já estava "consciente".

Após o encontro frente ao Famalicão, os jogadores não utilizados do Santa Clara realizaram o treino habitual após as partidas.

Daniel Ramos falava na conferência de imprensa após a derrota diante do Famalicão, quando se verificou uma grande agitação no relvado do estádio de São Miguel.

Vários bombeiros correram para o local onde decorria o treino e a ambulância entrou no relvado para transportar Viera.

Gustavo Viera, avançado de 20 anos, chegou esta época ao Santa Clara, proveniente do Liverpool Montevideo.

O uruguaio alinhou apenas num encontro esta época, na vitória dos açorianos por 3-1 diante do Nacional, a contar para o campeonato, em 06 de dezembro.

No jogo da 14.ª jornada, o Famalicão bateu o Santa Clara por 2-1, com golos de Robert e Lukovic para a equipa de João Pedro Sousa e de Diogo Queirós (autogolo) para o Santa Clara.