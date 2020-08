Jogadores brasileiros do Santa Clara ficam de férias nos Açores

Os jogadores brasileiros do Santa Clara que têm a garantia de continuarem na equipa na próxima temporada, como Lincoln, Carlos Júnior ou Thiago Santana, optaram por cumprir este período de férias nos Açores, devido à pandemia da Covid-19. O Brasil tem registado um número elevado de casos e, por isso, aqueles elementos do plantel optaram por permanecer em Portugal – primeiro no Algarve e, agora, na ilha de São Miguel, onde o número de casos de infeção é bastante reduzido.

A formação açoriana, que em 2020/21 vai ser treinada por Daniel Ramos, vai regressar aos trabalhos no próximo dia 16 com a realização dos obrigatórios exames médicos. Até lá, os jogadores poderão continuar a aproveitar para conhecerem as belezas naturais dos Açores.