Jogadores livres por uma semana

O conselho de administração da SAD do Santa Clara decidiu conceder uma semana de férias ao plantel, que, desta forma, apenas voltará a treinar no próximo dia 20.

Diogo Boa Alma, diretor desportivo do emblema açoriano, justifica esta decisão com a necessidade de garantir algum tempo de descanso do plantel. "Apesar de estarmos otimistas com a possibilidade de voltarmos a jogar, consideramos que ainda será necessário esperar mais algum tempo e, por isso, sentimos que existe a necessidade de libertar os jogadores para que estes possam aproveitar o tempo livre com as famílias", afirmou.

O regresso aos treinos vai ser efetuado por via digital. Através de uma plataforma informática, os jogadores, que continuarão em casa, estarão em contacto durante o pequeno-almoço e no treino.