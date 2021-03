Jogos caseiros do Santa Clara voltam a ser disputados à porta fechada

O Santa Clara vai voltar a jogar sem público nas bancadas do Estádio de São Miguel. A recente subida de casos de infeção de Covid-19 nos Açores, através da variante inglesa, levou a Direção Regional da Saúde a determinar que o jogo do Santa Clara com o Tondela, agendado para este sábado, seja realizado à porta fechada.





A SAD do Santa Clara vai proceder ao reembolso dos bilhetes vendidos para sócios e não sócios, na loja do clube em Ponta Delgada.A formação açoriana realizou os jogos com o Paços de Ferreira e Portimonense com público nas bancadas do Estádio de São Miguel, sendo estes os dois primeiros jogos de 2021, na Liga NOS, com espectadores num recinto.