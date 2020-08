Jogos de volta aos Açores

O sorteio da 1ª Liga, realizado na última sexta-feira, determinou que o Santa Clara vai receber o Marítimo na jornada inaugural do campeonato, o que será um regresso ao Estádio de São Miguel após cinco meses e meio de ausência. Na última temporada, recorde-se, a formação de Ponta Delgada acabou por jogar os 10 derradeiros encontros no continente por ter ficado em estágio na Cidade do Futebol, devido à pandemia.

“É uma enorme alegria podermos iniciar o campeonato a jogar na nossa casa. Sentimos saudades. Vamos procurar vencer o Marítimo e iniciar bem o campeonato”, destacou Diogo Boa Alma, diretor desportivo do Santa Clara, sublinhando ainda o facto de a equipa receber os três grandes ainda durante a primeira volta.