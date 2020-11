Jogos do Santa Clara voltam a ser à porta fechada

O Governo Regional dos Açores decidiu suspender a presença de público em eventos e competições desportivos, incluindo nos jogos em casa do Santa Clara da Liga NOS, devido à evolução da pandemia da covid-19.

Entre as medidas anunciadas na resolução do conselho de governo do passado sábado, lê-se que o executivo açoriano decidiu determinar a "suspensão da abertura ao público em eventos e competições desportivas".

Hoje, fonte oficial da secretaria regional da Saúde confirmou à agência Lusa que a medida inclui os jogos profissionais de futebol realizados na região, referindo-se às partidas do Santa Clara.

Em 29 de setembro, foi anunciado que o jogo Santa Clara-Gil Vicente, da terceira jornada da Liga, iria ter uma assistência de 1.000 pessoas, sendo o primeiro jogo profissional da época a ter público no estádio devido às restrições da covid-19.

Na altura, a permissão de público no estádio de São Miguel surgiu após a Liga ter sugerido à Direção Regional da Saúde dos Açores (DRS) que aplicasse aos encontros do Santa Clara as normas regionais, que permitiam a presença de público em eventos desportivos, até 10% da lotação do espaço.

Os Açores têm atualmente 149 casos ativos de covid-19, dos quais 117 em São Miguel, 17 na Terceira, seis no Pico, três em São Jorge, três no Faial, e um caso e um nas ilhas de Santa Maria, Graciosa e Flores.

Desde o início do surto, registaram-se 472 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

Nos Açores, 16 pessoas morreram, todas em São Miguel.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e 250 mil mortos em mais de 49,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.





