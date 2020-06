Lincoln avisa que quer neutralizar o Sp. Braga

O Santa Clara está motivado para quebrar a série de dez jogos sem derrotas do Sp. Braga na 1ª Liga. O médio brasileiro Lincoln, que tem sido um dos principais destaques da formação açoriana, reconhece que os arsenalistas gostam de jogar um futebol de qualidade, mas avisa que vão encontrar na Cidade do Futebol um adversário determinado em atingir a melhor classificação de sempre.

“O Sp. Braga é uma excelente equipa, que gosta de jogar e ficar com a bola em seu poder. Vamos procurar neutralizar a sua movimentação coletiva porque também gostamos de ter a bola do nosso lado. Vamos precisar de saber sofrer em alguns momentos da partida, mas também vamos explorar as nossas oportunidades de sair em contra-ataque”, revelou o brasileiro.

Lincoln afirma que a equipa vai entrar em campo motivada para continuar a representar os Açores, mesmo a jogar em Lisboa. “Queremos entrar em todos os jogos para ganhar, mas para isso precisamos de atuar como uma equipa. É sempre o trabalho do coletivo que consegue obter o sucesso dentro de campo”, frisa o médio brasileiro, que já fez quatro assistências no campeonato.