Lincoln: «Mostrámos que somos bravos»

Lincoln foi o herói do Santa Clara na partida desta tarde, em que os açorianos conseguiram derrotar o Famalicão, no Minho, por 1-0. O jogador confessa-se "feliz" com o golo marcado, mas lembra que o mais importante foram os três pontos.





"Muito importante este primeiro golo, fico feliz, mais feliz ainda pela vitória, que foi o mais importante. Mostrámos que quando há dedicação é difícil perdermos no campo. Lutámos aqui, num jogo difícil, frente à equipa-sensação da prova, uma equipa com qualidade, e mostrámos que somos bravos. Saímos com os 3 pontos""Na verdade o mais importante são os 3 pontos. Vínhamos para conseguir os 3 pontos, mostrámos dentro do campo a nosso vontade e conseguimos os 3 pontos""O Famalicão tem muita qualidade, não está em cima à toa, mostra que tem qualidade, mas nós entrámos com o propósito de sair com a vitória. Mostrámos dentro de campo que a merecíamos."