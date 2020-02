Lincoln quer Santa Clara a "impor o ritmo" frente ao FC Porto

O médio brasileiro Lincoln disse esta sexta-feira que o Santa Clara vai procurar "impor o ritmo" no jogo com o FC Porto, apesar da "qualidade" do adversário na 23.ª jornada da Liga NOS.

"Também temos qualidade e vamos impor o nosso ritmo de jogo e trabalhar para conquistar os três pontos", afirmou o jogador brasileiro.

Depois de na jornada passada, o Santa Clara, que vinha de quatro vitórias consecutivas, ter sido derrotado pelo Moreirense, por 2-1, Lincoln quer voltar aos triunfos frente aos 'azuis e brancos'.

"O futebol dá-nos isso, cada dia temos oportunidade de mostrar algo diferente. Se perdemos, como aconteceu na jornada passada, contra o FC Porto temos outra oportunidade para alcançar os três pontos", afirmou.

Nos últimos cinco encontros para o campeonato, o FC Porto tem somado vitórias que têm permitido a aproximação ao líder Benfica, mas visita os Açores na 'ressaca' da eliminação na Liga Europa, após a derrota frente ao Bayer Leverkusen, por 3-1 (5-2 no conjunto das duas mãos).

O jogador do Santa Clara não acredita que a eliminação das competições europeias afete o rendimento da equipa treinada por Sérgio Conceição.

"Apesar da eliminação, é uma equipa muito grande, com jogadores de qualidade e que vão dar conta do recado dentro de campo", afirmou.

O brasileiro, de 21 anos, afirmou que o FC Porto não vai conseguir "fazer as coisas certas" durante todo o tempo de jogo, pelo que os açorianos terão de "trabalhar para procurar os pontos vulneráveis" do adversário.

"O jogo tem 90 minutos e é impossível fazer as coisas certas durante 90 minutos. O FC Porto não vai conseguir, nós não vamos conseguir, então é a questão mental: estar preparado, concentrado durante os 90 minutos", apontou.

Os bons resultados do Santa Clara na segunda volta (quatro vitórias em cinco jogos) têm sido associados à mudança de esquema tático da equipa, que passou a apresentar-se com um meio campo em losango.

Lincoln afirmou que o novo sistema lhe tem permitido ajudar mais equipa, considerando que o grupo "está de parabéns" pelo trabalho realizado.

O Santa Clara, oitavo classificado da I Liga, com 29 pontos, vai receber o FC Porto, segundo, com 56, na segunda-feira, às 18:30 (mais uma hora em Lisboa), no estádio de São Miguel, nos Açores.