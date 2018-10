Lotação pode aumentar para receção ao Sporting

O encontro com o Sporting está a gerar enorme entusiasmo em Ponta Delgada. O Santa Clara já vendeu sete mil bilhetes para o jogo com os leões, que se realiza no domingo à tarde, faltando vender mil ingressos para que a lotação máxima do Estádio de São Miguel seja atingida.

O recinto que acolhe os encontros da formação açoriana é hoje alvo de uma vistoria da Liga, que poderá permitir aumentar a lotação para 10 mil lugares, com a instalação de sanitários provisórios e dois novos torniquetes. Caso a Liga aceite, vão ser disponibilizados mais três mil bilhetes a adeptos do Santa Clara, que pretendem assistir ao jogo na bancada Açores.

Noutro contexto, o plantel principal do Santa Clara treinou-se ontem normalmente, com a novidade da total recuperação de Ukra. O extremo pode estrear-se com os leões.