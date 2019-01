Loucura para o jogo com o Benfica começa de madrugada

Está instalada a loucura em Ponta Delgada! Muitos adeptos do Benfica, que não joga oficialmente nos Açores desde novembro de 2002, fazem tudo para garantir um dos últimos 500 bilhetes para o regresso das águias a Ponta Delgada. Os ingressos vão ser vendidos a partir das 12h30, na bilheteira do Estádio de São Miguel, mas pouco antes da meia-noite já havia cinco carros parados à porta para guardar lugar! Além disso, muitos adeptos garantiram que iriam sair de casa pelas 6 ou 7 da manhã e até perder um dia de trabalho para garantir uma entrada.O Santa Clara informou que apenas vai vender três bilhetes por pessoa e solicitou a presença da PSP para evitar problemas junto à bilheteira. É que na segunda-feira, quando foi feita a venda para o público em geral, foram registadas diversas queixas de adeptos que esperam mais de quatro horas na fila e não conseguiram comprar qualquer bilhete.A euforia criada com o regresso do Benfica aos Açores superou a procura registada com os rivais. No jogo com o Sporting, o Estádio de São Miguel ficou a 15 bilhetes de atingir a lotação máxima e com Porto ficaram por vender 1.596.Rui Cordeiro, presidente do Santa Clara, pediu desculpa pelas falhas registadas durante a venda dos ingressos, explicando que houve pessoas que abusaram da "boa-fé" e compraram "bilhetes em excesso". O clube garante que aprendeu e vai assegurar que "na próxima vez o acesso ao Estádio seja mais democrático".Relativamente ao jogo, Rui Cordeiro espera que seja uma grande festa para o povo açoriano. "Vão estar dez mil açorianos no Estádio de São Miguel, que vão demonstrar o seu carinho e afeto pelo futebol português", atirou.Na hora do sorteio do calendário, as agências de viagens nos Açores aproveitaram para vender pacotes de jogos com Sporting, FC Porto e Benfica junto da comunidade emigrante nos EUA e Canadá. Nos jogos com o Sporting e FC Porto não houve problemas, mas a marcação da data do jogo com o Benfica, com uma semana de antecedência, pela Liga fintou as agências e 50 emigrantes. Estes adeptos contavam que o jogo fosse sábado ou domingo e, por isso, tinham planeado a viagem para chegar no sábado de manhã. A antecipação obrigou a cancelar as viagens e gerou um prejuízo estimado de 50 mil euros, segundo Carlos Rodrigues, diretor da Agência Açoriana de Viagens.