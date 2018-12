Lucas Marques garantido para render Osama Rashid

O Santa Clara garantiu a contratação do médio-centro Lucas Marques, por duas épocas e meia. O brasileiro, de 23 anos, representava o Figueirense da Série B, por empréstimo da Chapecoense, mas ao que Record apurou, vai assinar pelo emblema açoriano durante os próximos dias. O técnico João Henriques garante assim uma alternativa para o meio-campo, que vai ficar sem Osama Rashid durante todo o mês de janeiro, em virtude de estar a participar na Taça da Ásia ao serviço da seleção do Iraque.

Lucas Marques encaixa na perfeição no sistema tático preferido do treinador, podendo ser utilizado na posição seis ou oito, já que possui uma forte capacidade de desarme e também de passe, além de possuir um bom remate de meia distância. Nas últimas partidas o Santa Clara tem apresentado um sistema com quatro jogadores em losango no meio-campo, com Anderson Carvalho, Osama Rashid, Chrien e Bruno Lamas a titulares, funcionando Kaio, Pacheco, Diogo Santos e Minhoca como as alternativas preferenciais.

A chegada de Lucas Marques compensa a ausência de Osama Rashid e poderá representar um sinal de que algum dos médios menos utilizados poderá abandonar o plantel. Entretanto, os dirigentes da SAD continuam ativos no mercado à procura de um defesa-central e ainda um avançado.