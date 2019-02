Malick Evouna quer "marcar muitos golos" no Santa Clara

O gabonês Malick Evouna, que assinou recentemente pelo Santa Clara, afirmou esta sexta-feira que quer ajudar a formação açoriana a manter-se na Liga NOS e "marcar muitos golos"."Primeiro de tudo vejo que a equipa está a praticar bom futebol, espero ajudar com a minha experiência, contribuir para que a equipa fique na I Liga portuguesa e se possível marcar muitos golos", afirmou o avançado, em conferência de imprensa, no Estádio de São Miguel.Malick Evouna, que já treina às ordens de João Henriques, pode ser opção no jogo deste domingo com o Boavista, da 21.ª jornada, pois já tem regularizada a sua inscrição. Questionado sobre uma possível meta de golos a marcar, o internacional pelo Gabão recusa fazer uma previsão. "Isso eu não posso dizer, mas vou tentar marcar o máximo de golos possível para ajudar a equipa a ficar na I Liga, por isso, vou marcar o máximo de golos que eu puder", disse.Evouna assinou por dois anos e meio, tendo sido o quinto e último reforço de inverno do Santa Clara. O Santa Clara joga este domingo pelas 15:00 com o Boavista, no Estádio do Bessa, para a 21ª jornada da Liga NOS.