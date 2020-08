Mansur reforça o Santa Clara por duas temporadas

Mansur é reforço do Santa Clara, anunciou este sábado o emblema açoriano no site oficial. O lateral-esquerdo assinou por duas temporadas.





Proveniente do Atlético Mineiro, Mansur conta igualmente com passagens pelo Bahia (fomação), EC Vitória, Sport Recife e Paraná. Com 27 anos, o defesa prepara-se para abraçar um novo desafio, agora no futebol português, onde vai representar o Santa Clara até 2022.