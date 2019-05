Marco antevê mais dificuldades

O sucesso obtido pelo Santa Clara esta temporada, em que conseguiu a permanência na 1ª Liga a três jornadas do final do campeonato, será difícil de repetir. Eis a convicção do guarda-redes Marco, que prevê maiores dificuldades na próxima época.

"Os adversários já nos vão olhar de uma forma diferente, não seremos aquela equipa que subiu de divisão há pouco tempo pois alcançámos um 10º lugar. Ainda assim, o objetivo é o mesmo: realizar uma temporada tranquila e alcançar a permanência", explicou.

Marco mostrou-se feliz por continuar nos Açores, onde em duas temporadas conseguiu uma subida de divisão e estabeleceu um recorde de pontos da equipa no escalão principal. "Foi muito fácil chegar a esta renovação uma vez que tanto eu como o clube queríamos dar continuidade ao projeto que foi iniciado há duas temporadas. Quero continuar a servir o Santa Clara e a defender os Açores", sublinhou.

O guarda-redes salientou que foi um ano muito positivo para o clube de Ponta Delgada. "No início da época ninguém dava nada por nós, ninguém contava que pudéssemos fazer isto. Penso que a qualidade do grupo de trabalho e a nossa união foram fatores determinantes para superarmos os nossos objetivos", afirmou.