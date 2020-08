Mikel Villanueva é reforço do Santa Clara para as próximas duas temporadas. O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo emblema açoriano.





O defesa-central de 27 anos chega do Málaga, sendo mais uma cara nova para a formação orientada por Daniel Ramos. Além dos andaluzes, o internacional venezuelano representou também o Cádiz, o Nástic e o Reus.Ao site do clube, Mikel Villanueva revelou estar satisfeito com a mudança para o Santa Clara, aproveitando para se descrever como um jogador confiante e que deixa sempre tudo em campo.