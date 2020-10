Moghanlou preparado para a estreia pelo Santa Clara

Moghanlou deverá ser convocado pela primeira vez por Daniel Ramos no próximo fim de semana, tendo em vista o jogo com o P. Ferreira. O avançado iraniano, de 25 anos, segundo melhor marcador do campeonato persa na última temporada, vai aproveitar a ausência do lesionado Cryzan para subir na hierarquia dos avançados. O jogador tem-se destacado nos treinos pela qualidade no jogo aéreo e por ter um remate fácil com os dois pés, fatores que foram decisivos para a contratação.

No entanto, a adaptação aos Açores tem sido difícil, uma vez que Moghanlou apenas comunica em persa. Neste sentido, o clube contratou uma intérprete para ajudar na integração do avançado e ensinar-lhe a falar a língua portuguesa. O apoio do capitão Osama Rashid também tem sido importante para acelerar a integração do avançado iraniano.