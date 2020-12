Moghanlou volta aos treinos

O avançado Shahriar Moghanlou voltou a treinar com o plantel do Santa Clara após ter fraturado o pulso direito. O iraniano falhou os embates com Tondela e FC Porto, sendo previsível que continue afastado do jogo com o Nacional. Moghanlou está a treinar com uma proteção no pulso e deve estar às ordens para o V. Guimarães.