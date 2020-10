Nem duas vitórias deixam Daniel Ramos descansado

As duas vitórias no arranque da Liga NOS não desviam o foco do Santa Clara e o treinador Daniel Ramos avisa que o Gil Vicente será um adversário forte e competitivo, que vai obrigar os açorianos ao máximo empenho.

“A equipa precisa de reagir à perda da bola. Defensivamente, todos precisam de trabalhar. Temos de defender a partir da frente, com ações repetidas ao longo do jogo. Para crescermos como equipa é preciso haver esta solidez de comportamentos. Isso vai tornar a equipa mais incómoda e sempre mais perto de pontuar”, disse Daniel Ramos.

O técnico da formação insular destaca que o Gil Vicente é uma equipa “com agilidade e velocidade no ataque”, que apresenta um bloco defensivo “que se manteve da época passada e que apresenta solidez”.

Daniel Ramos aproveitou a conferência de imprensa para apelar ainda ao comportamento responsável do público. “Que sejam um exemplo bem positivo para que o regresso dos adeptos possa acontecer noutros estádios de futebol.”