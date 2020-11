Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nené ambiciona imitar amigo Zaidu Médio do Santa Clara é um dos melhores amigos do futebolista do FC Porto e sonha atingir o mesmo patamar





INSEPARÁVEIS. Zaidu e Nené conheceram-se nos Açores

• Foto: Nuno Gomes