Nené assina por três épocas

Nené foi anunciado como reforço do Santa Clara para as próximas três épocas, ou seja, até junho de 2022. A contratação do médio, recorde-se, foi noticiada por Record no início do mês, numa fase em que o Fafe ainda disputava o playoff do Campeonato de Portugal, de acesso à 2ª Liga.





Com passagens pela formação de Sp. Guadalupe e Sp. Braga, o médio, de 24 anos, natural da ilha Graciosa, vai ter a oportunidade de se estrear na Liga. A contratação do jogador açoriano junta-se à do defesa-central Zaidu, que chega do Mirandela.