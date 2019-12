Nené falha Casa Pia

Nené continua sob avaliação do departamento médico do Santa Clara e é baixa certa para a receção ao Casa Pia, marcada para amanhã.

No decorrer do encontro de quinta-feira com o FC Porto, o médio português, de 24 anos, foi atingido por Zé Luís com um pontapé na cabeça e perdeu os sentidos. Depois de ter sido assistido pela equipa médica dos açorianos no relvado, foi encaminhado para uma unidade hospitalar do Porto, sendo que chegou a apresentar alguns episódios de perda de memória.

Guilherme Schettine, que também saiu lesionado do encontro disputado no Estádio do Dragão, sofreu uma contratura muscular e, por precaução, também não vai dar o contributo à equipa açoriana na despedida da edição de 2019/20 da Taça da Liga.