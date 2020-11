Nené feliz por ser o açoriano com mais jogos ao serviço do Santa Clara

Nené tornou-se no jogador açoriano com mais jogos disputados ao serviço do Santa Clara na 1ª Liga, superando o registo de Luís Soares, defesa que fez 20 jogos pelos insulares no principal escalão do futebol português. “É um motivo de orgulho vestir esta camisola, e ser o jogador açoriano com mais jogos no campeonato é uma grande conquista. Espero continuar a jogar para continuar a elevar a fasquia. Quero deixar a minha marca aqui”, disse o médio.

O jogador, de 25 anos, está satisfeito com a classificação da equipa na Liga NOS e promete “continuar a trabalhar para manter o Santa Clara na parte cima da tabela”, realçando ainda que gostaria de seguir o exemplo do ex-colega Zaidu, que se transferiu para o FC Porto e agora joga na Liga dos Campeões. “São coisas que acontecem na vida. Tudo muda muito rápido”, finalizou.