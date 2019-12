Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nené no hospital com perda de memória e visão após o lance com Zé Luís O jogador do Santa Clara ficou internado por precaução

Arrepiante: Zé Luís acertou pontapé acrobático na cabeça de Nené e este saiu de maca Arrepiante: Zé Luís acertou pontapé acrobático na cabeça de Nené e este saiu de maca