Nova oportunidade para César Martins

O defesa-central César Martins vai voltar a ter uma oportunidade para jogar na equipa titular do Santa Clara, na sequência do quinto amarelo visto por Fábio Cardoso. O brasileiro, de 27 anos, deverá formar dupla com João Afonso na partida com o V. Setúbal, que se realiza esta quarta-feira. Será o regresso à competição do defesa que jogou pela última vez a 18 de janeiro, diante do V. Guimarães. Esta temporada, César apenas participou em 11 jogos da formação comandada por João Henriques, sendo sempre a primeira alternativa no caso de um impedimento da dupla habitualmente titular no centro da defesa.