Nulo com o Varzim no terceiro teste da pré-temporada

O Santa Clara empatou a zero com o Varzim (2ª Liga) no terceiro jogo de preparação, continuando sem conseguir ganhar no estágio em Penafiel. Daniel Ramos tem optado por rodar muito a equipa inicial, fazendo várias experiências com a inclusão de novos jogadores. Estas mexidas, aliadas à falta de ritmo competitivo, estão a condicionar os resultados nestes primeiros testes da pré-temporada.

Frente ao Varzim, a formação açoriana voltou a mostrar limitações físicas, que a impedem de jogar com uma maior dinâmica ofensiva. O extremo brasileiro Allano acabou por ser a principal referência da equipa comandada por Daniel Ramos e ainda tentou desfazer o nulo por diversas ocasiões, mas sempre sem sucesso.

No final da partida, o médio Anderson Carvalho considerou que, apesar do empate, este foi um teste positivo para o Santa Clara. “O jogo foi muito bom. Serviu para melhorar a capacidade física e voltou a ser importante para os novos jogadores assimilarem as ideias do treinador”, começou por dizer o médio-defensivo, frisando que o foco está na estreia europeia. “Não conseguimos fazer golos, mas fizemos uma boa partida. Estamos a afinar a máquina para a estreia na Conference League. Ainda precisamos de melhorar a nossa capacidade física, mas estamos a trabalhar para isso”, referiu.