Objetivo do Santa Clara é cimentar posição na 1ª Liga

O Santa Clara vai participar pela terceira vez consecutiva no principal escalão do futebol português, algo inédito na história dos açorianos e que vai acontecer na temporada que marca o centenário. Também por isso, o objetivo é cimentar o projeto que permitiu bater o recorde de pontos nas últimas duas épocas.

“Queremos consolidar o Santa Clara e os Açores na 1ª Liga! O plantel está praticamente constituído. Vai ser forte e condigno para representar bem os Açores. Neste ano de centenário vamos fazer tudo para garantir a permanência do Santa Clara”, afirmou Rui Cordeiro, presidente da SAD açoriana.

O dirigente reconhece que o clube ainda não pode sonhar com a Liga Europa, mas desafiou o treinador Daniel Ramos a chegar mais longe na Taça de Portugal. “Temos de ser realistas. A Europa exige infraestruturas que ainda não temos e solidez financeira para não acontecer como no passado com a Taça Intertoto, que deu um buracão do tamanho da Lagoa do Fogo. Podemos é conseguir fazer uma gracinha na Taça, sonhando em atingir os ‘quartos’ ou as meias-finais”, declarou, garantindo que a Europa será um objetivo daqui a “quatro ou cinco anos”.

Lucas Marques vai ser avaliado

Lucas Marques vai ser avaliado pelo treinador, Daniel Ramos, durante a pré-temporada. O brasileiro, de 25 anos, que na última temporada foi cedido ao Estoril no mercado de inverno, vai procurar convencer o novo treinador da formação açoriana. O médio brasileiro nunca foi uma opção regular de João Henriques durante as últimas duas temporadas, mas vai beneficiar agora de uma nova oportunidade para tentar agarrar um lugar na equipa do Santa Clara. Com a saída de Francisco Ramos a equipa necessita de um novo jogador para o meio-campo.