Obras seguem a bom ritmo

O Governo Regional dos Açores está a terminar as obras no Estádio de São Miguel. Os trabalhos estão ser desenvolvidos pelo Direção Regional do Desporto, organismo responsável pela manutenção do terreno onde joga o Santa Clara. Durante a próxima semana, o campo deverá ser alvo de uma vistoria para verificação do cumprimento das regras definidas pela Liga. As obras devem estar concluídas a tempo do jogo com o Marítimo, que se realiza no dia 20 deste mês.