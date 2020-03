Observação antecipada dos adversários

O departamento de scouting do Santa Clara está a aproveitar a suspensão da Liga para analisar os dez adversários que ainda tem de defrontar. O objetivo visa antecipar uma carga de trabalho que poderá ser concentrada entre 30 e 45 dias.





"A informação que chegará à equipa técnica será exatamente a mesma, mas a que será passada para os jogadores terá de ser mais resumida. Por duas razões. Vamos ter menos tempo para lhes transmitir a informação e, com a acumulação de jogos e de informação, os jogadores vão estar com uma menor capacidade para a reter, logo as análises terão de ser focadas exclusivamente no essencial", conta Hugo Melo, responsável do departamento, aTambém estão a ser analisados os dados dos 24 jogos já realizados pelo Santa Clara nesta Liga, com o objetivo de apresentar um balanço.