Oficial: Ukra deixa Santa Clara

Ukra está de saída do Santa Clara, anunciou este sábado o clube nas redes sociais e no site oficial. O extremo português, de 33 anos, representou os açorianos durante três temporadas, e alcançou perto de uma centena de jogos (95), contribuindo com quatro golos. O seu contrato iria expirar no dia 30 deste mês.





O Santa Clara anunciou também as saídas de Diogo Salomão, João Lucas e Lucas Marques.