Osama Rashid diz que já tem “fome de bola”

As dez semanas sem competir deixaram o plantel do Santa Clara com “fome de bola”. Osama Rashid, um dos capitães de equipa, considera que a retoma da 1ª Liga é uma oportunidade de caminhar rumo à normalidade.

“Este regresso significa muito para nós e para o clube. É especial poder voltar a desfrutar do jogo, todos sentíamos saudades de podermos fazer o que mais gostamos. Mais do que especial, esta retoma do campeonato é essencial para assegurar a sobrevivência dos clubes. Agora estamos todos focados, determinados e empenhados em alcançar os nossos objetivos”, assumiu. O médio iraquiano sublinhou ainda que o plantel açoriano quer atingir a melhor classificação e pontuação da história do clube.