Osama Rashid falha quatro jogos

Osama Rashid, médio do Santa Clara, vai falhar os próximos quatro jogos do campeonato devido a uma "lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito", segundo informou o departamento médico do clube açoriano.A lesão foi contraída durante a 1ª parte do jogo com o Boavista e vai provocar a ausência do capitão da equipa insular nos jogos com: Rio Ave, Nacional da Madeira, Chaves e Aves.Com esta baixa por lesão deverá entrar na equipa titular o médio Francisco Ramos, cedido pelo Vitória de Guimarães, mas existe ainda a possibilidade de João Henriques, treinador do Santa Clara, apostar em Chrien ou em Pacheco.