Osama Rashid revela segredos sobre como marcar livres

Osama Rashid, capitão do Santa Clara, revelou numa conversa com os sócios do clube, promovida através do Facebook, alguns dos segredos para o sucesso na marcação de livres. O iraquiano, de 28 anos, formado no Feyenoord, contou como apurou a técnica e a informação que procura recolher dos guarda-redes adversários.





"Quando era pequeno rematava muito contra a parede e treinava a minha técnica. Também analiso o guarda-redes adversário para ver se costuma movimentar-se no momento da marcação do livre", explicou o médio, que elegeu o golo mais importante da carreira. "O golo de livre contra o Boavista na época passada foi muito bonito e deu-me confiança para estabilizar na Liga", apontou o internacional iraquiano, que explicou que gosta de jogar como trinco para "construir o jogo", mas também se sente confortável a jogar numa posição mais adiantada para "procurar marcar golos".Já o momento mais importante que viveu foi a subida de divisão do Santa Clara, na época 2017/18. "O ano da subida de divisão foi o melhor momento da carreira. Vou contar sempre aos meus filhos, porque foi uma alegria para nunca mais esquecer", sublinhou, o jogador, que tirou um mestrado em marketing e "se não fosse futebolista estaria a trabalhar num gabinete de marketing".