Panathinaikos quer Daniel Ramos

No final do recente jogo com o Rio Ave, Daniel Ramos admitiu que gostaria de continuar no Santa Clara, clube com quem tem contrato até ao final da época. No entanto, da Grécia vem a indicação de que o treinador português, de 50 anos, é desejado pelo Panathinaikos para orientar a equipa na próxima temporada.





Confirmando-se a mudança essa seria a primeira experiência de Daniel Ramos no estrangeiro. No entanto, seja qual for a decisão do técnico, ela só será tomada após o fim da época. Recorde-se que o Santa Clara ainda está na corrida por um lugar de acesso à UEFA Conference League.Daniel Ramos também foi um nome em cima da mesa do Paços de Ferreira para suceder a Pepa na próxima temporada, no entanto a opção acabou por recair em Jorge Simão.