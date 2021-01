Patric com hemorragia na cabeça

O extremo Jean Patric sofreu uma hemorragia na cabeça, permanecendo em observação no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada. O jogador do Santa Clara lesionou-se num choque com Gilberto, lateral do Benfica, sendo transportado para as urgências. Fez um TAC que diagnosticou a lesão, sendo mantido em observação.

Jean Patric apresenta uma situação clínica estável, devendo ter alta em breve. Aliás, o brasileiro tranquilizou os adeptos no Instagram. “Boa luta, malta! Mais um ponto importante contra um grande adversário”, escreveu.

Entretanto, Daniel Ramos contou com dois reforços no treino: André Ferreira e Rafael Ramos recuperaram da Covid-19 e voltaram a trabalhar com a equipa.