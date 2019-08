Pedro Pacheco deixa Santa Clara para "reencontrar o caminho da felicidade"

O médio Pedro Pacheco, capitão do Santa Clara, anunciou esta quarta-feira a saída imediata do clube da Liga NOS para ingressar no Sporting Ideal, que alinha no Campeonato de Portugal.

"Ninguém esperaria este desfecho, mas depois de muita ponderação e reflexão, conclui que o melhor para mim era reencontrar o caminho da felicidade e, aqui, no Santa Clara não estavam reunidas essas condições", afirmou Pedro Pacheco, em conferência de imprensa.

O médio, de 35 anos, que tinha renovado no início desta época com os açorianos, afirmou ainda que deixou de se sentir "parte da solução" e que achou por bem "mudar de rumo", passando a ser jogador do Sporting Ideal, clube micaelense que milita no terceiro escalão.

Rui Cordeiro, presidente do Santa Clara, agradeceu ao jogador pelos "12 anos fantásticos" ao serviço do clube, apontando-o "como uma das grandes referências do Santa Clara".

O presidente dos encarnados de Ponta Delgada deixou ainda a porta abertas para Pacheco integrar a estrutura do Santa Clara quando terminar a carreira de jogador.

Pedro Pacheco não foi inscrito na Liga NOS para a época 2019/20. Para trás, ficam 361 jogos com o emblema do Santa Clara, em várias competições, como a 1.ª e a 2.ª ligas, Taça de Portugal, Taça da Liga e Taça de São Miguel.

O médio passou também pelos açorianos do Vitória do Pico da Pedra, Lusitânia, Operário e Nacional da Madeira.