Pelo menos três jogadores de saída

O Santa Clara vai dispensar, ao longo dos próximos dias, o médio Lucas Marques, juntamente com o extremo-direito Pablo e o avançado Evouna. Os três jogadores tiveram poucas oportunidades esta esta temporada e vão sair do clube na reabertura do mercado, em janeiro.

Também existe a possibilidade de saírem os laterais Patrick e João Lucas. O primeiro tem sido associado a diversas equipas no Brasil, inclusivamente, que disputam a Série A. Como está em final de contrato pode ser a oportunidade de a SAD açoriana obter retorno do investimento. Já João Lucas poderá ser cedido a um clube da 2ª Liga.

Entretanto, a SAD ainda não concluiu o acordo com o extremo-esquerdo Crysan. No entanto, como as negociações estão bem encaminhadas, é provável que o brasileiro chegue aos Açores já amanhã para conhecer o novo clube.