Penafiel e Santa Clara empatam em jogo de preparação em Paredes

O Penafiel, da 2 Liga, e o Santa Clara, do primeiro escalão, empataram esta terça-feira 2-2, num jogo de preparação disputado em Paredes, disse à Lusa fonte do clube duriense.





Romeu Ribeiro e Calica marcaram para o Penafiel, enquanto Coronas, na própria baliza, e Carlos, fizeram os tentos da formação açoriana.Este foi o terceiro jogo do Penafiel com equipas da Liga NOS. Depois de vencer o Rio Ave por 2-0 e perder com o FC Porto por 1-0, a equipa comandada por Miguel Leal obteve um empate, resultado que já se verificava ao intervalo (1-1).